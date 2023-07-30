الشباب والرياضة: قطار كابيتانو مصر يصل محافظة البحيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار كابيتانو مصر بمحافظة البحيرة، على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج، وبدأت فعاليات اليوم الأول بحضور أكثر من 9 ألاف.

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ويشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن احمد الكاس ، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

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يعتبر برنامج "كابيتانو مصر"، فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وبالتالي زيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، والتي تعكس ايضا الالتزام الواضح من الحكومة والقطاع الخاص بدعم الشباب الموهوب وتشجيعه على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم في مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال، الذي يشارك فيه عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات البحيرة الإسكندرية ومرسي مطروح، حيث سيتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي ترقى بمستوى الرياضة المصرية، وتبدع في اكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية، للإبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واشراف دكتور احمد جمعه معاون وزير الشباب للرياضة و دكتور ابراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وفريق عمل الوزارة دكتور محمد المسلماني ودكتور سيد الشتيحى.