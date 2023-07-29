إزالة 5 حالات تعدى على أملاك الدولة بمجلس قروى السلامية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا ، من شن حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء على اراضى املاك الدولة بدون ترخيص مخالفاً للقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية السلامية .

وذكر أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أنور ، بأن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية السلامية بيانها كلاتى:- الاولى بحوض محمد جابر زمام الغربى بالسلامية بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت عبارة عن سور على أرض أملاك دولة على مساحة ٦ أسهم بنجع قابول، والثانية على مساحة قيراط حوض الساحل القبلى زمام الغربى بالسلامية بناء حائط بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وتشوينات طوب ابيض، اما الثالثة على مساحة واحد قيراط حوض مكرم زمام الهيشة بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاع ٢ متر ونصف والرابعة تعدى على أرض أملاك الدولة بالزراعة باستصلاح مساحة ١٢ قيراط ووضع تربه وتمهيد ها باللودر والمعدات الثقيلة تمهيدا لزراعتها وتم وقف الأعمال وإزالة التشوينات ورفعها بحوض حاجر الجبل بنجع العرب زمام الهيشة، واخيرا الخامسة فك شدة خشبية لسقف دور ارضى على مساحة قيراط بنجع عايد الهيشة، وتمت الازالة ، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.