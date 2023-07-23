عامل يتعدى على معاقة ذهنية من أجل إشباع رغباته بالقليوبية

تجرد عامل من كل معاني الإنسانية، وأقدم على افتراس طفلة معاقة ذهنية وتعدي عليها جنسيا من أجل إشباع رغباته المكبوتة في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

التفاصيل الكاملة لتعدي عامل علي معاقة ذهنية من أجل إشباع رغباته بالقليوبية

وقد أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عامل لقيامه باستدراج فتاه معاقة ذهنيا والتعدي جنسياً عليها، كما أمرت بالتحفظ على المتهم وعرض الفتاة على الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من سيدة تدعى "ج.ص" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بمسطرد بقيام شخص يدعى "أ.س" 40 سنة، عامل، باستدراج نجلتها "ش.ك" 13 سنة معاقة ذهنيا والتعدي عليها جنسيا داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما شهدت إحدى قري مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه إثر اصطدام سيارة به، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل، والاستعلام عن السيارة وقائدها وضبطها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع طفل بإحدى قرى مركز شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفل "حسين إ."، 5 سنوات، إثر اصطدام سيارة مسرعة به وفر قائدها هاربًا.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط قائد السيارة.