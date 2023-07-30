الأحد الحزين.. أسماء الغرقى الـ4 بالإسكندرية والساحل

شهدت الكثير من المحافظات الساحلية، اليوم الأحد، حوادث غرق لعدد من الشباب خاصة في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

في محافظة الإسكندرية، تعرض ثلاثة شباب من أبناء محافظة الشرقية، للغرق في شاطئ العجمي اليوم الأحد، خلال رحلة مصيف إلى الإسكندرية.

الغرقى مقيمون في قرى تابعة لمركز الزقازيق، هم إسلام صبحي جودة عبد السلام، يبلغ عمره 15 عاما كان رفقة شقيقه الأكبر، وإبراهيم شعبان طالب بكلية العلوم، ومصطفى أنور منصور عبد الوهاب طالب بكلية الصيدلية، وتم انتشال جثمانين منهما، وتبحث قوات الإنقاذ عن إبراهيم طالب كلية العلوم.

حادث غرق شاب في كلية تربية نوعية

وذلك بعد ساعات من حادث غرق شاب في كلية تربية نوعية في شاطئ شهرزاد بالعجمي، وطالب ثانوية عامة بالشرقية في شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية.

كما لقى نجل الفنان حسن يوسف حتفه غرقًا اليوم الأحد، داخل إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقله إلى مستشفى العلمين وتم استخراج تصريح دفنه.