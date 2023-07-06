جوهر الصقلي.. مؤسس محافظة القاهرة (معلومات)

في السادس من يوليو كل عام، تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي، إذ تحتفل بالذكرى 1054 على إنشائها، لتصبح عاصمة مصر وتكون مقرًا رئيسيًا لكل الوافدين سواء داخليًا أو خارجيًا.

تاريخ النشأة

يرجع تاريخ نشأة محافظة القاهرة على يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 969 م، لتكون عاصمة مصر في عهد الدولة الفاطمية وأطلق عليها اسم المنصورية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن مؤسس محافظة القاهرة"جوهر الصقلي":

يعد جوهر الصقلي أبى الحسين جوهر بن عبدالله من أهم وأشهر قائد في التاريخ الفاطمي حيث يعرف أيضًا باسم جوهر الرومي وهو واحد من أكثر قادة الدولة الفاطمية شهرة.

ولد جوهر الصقلي ونشأ في مسقط رأسه في جزيرة صقلية في منطقةِ البحر المتوسّط في سنة 928م ويُنسَب إليها في قول الصّقلي.

وتعد دولة صقلية في ذلك الوقت كانت إحدى إمارات الدولة الفاطمية أُحضِرَ جوهر الصقلي إلى منطقة المَهدية منذ حداثة عمره.

نشأته

نشأ الصقلي في الحياة العسكرية خلال فترة حكم المنصور بالله الفاطمي؛ إذ انضم لسلك الجيش، وحظي بترقيات عسكرية طيلة فترة حياته العسكرية، حتى أصبح أحد قادة القوات خلال فترة حكم المعزِ لدين الله الفاطمي.

كان الصقلي جديرًا بالثقة والكفاءة في قيادة الجيوش؛ وذلك بقدرته على فتح مصر وضمِها تحت رايةِ الدولة الفاطمية بعد أن كانت تخضع للإخشيديين وسلطان العباسيين.

وقد فتح الصقلي مصر وأسس القاهرة بعد فشل ذريع لثلاث مرات سابقة له للدولة الفاطمية بفتح مصر، وانطلقت الجيوش الإسلامية في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني عام 358 للهجرة، الموافق شهر فبراير من عام 969م من مدينة القيروان، وتم افتتاحها في ذلك العام.

وفاته

وقد تُوفي جوهر الصقلي في شهر ذي القعدة من عام 381 هجرية بعد صراع مع المرض، وتم تكفين جثمانه في سبعين ثوباً، ودُفن في منطقة الفراقة الكبرى.