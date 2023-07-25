حملة مكبرة لإزالة التعديات بنطاق قرية البراهمة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون، على مساحة87متر تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

من جهته أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالة التى تمت كانت عبارة عن تعدى بالبناء على ارض زراعية على مساحة 87متر تقريبا بالبراهمة بالقمانة بزمام قروى الغربى بهجورة وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور مصطفى محمود عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة ، وتمت الازالة بسواعد موظفى الوحدة القروية .