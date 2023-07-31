تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم فور إعلانها رسميًا اليوم الإثنين.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، لتهنئتهم بتفوقهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتمنى لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

ويعلن وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لها بعد الإعلان الرسمي اليوم الإثنين.

وتتاح نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد ساعتين من إعلانها الرسمي في المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة



- عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة



- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة



- فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

- فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية



- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

- معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

أوائل الشعبة العلمية علوم:

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف



- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الشعبة العلمية رياضيات:

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

- اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

- أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

- محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة - محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

- مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

