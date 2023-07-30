عاجل| أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بجميع الشعب

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بعد تهنئتهم هاتفيا.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الأول من الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

وهنأ وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الشعبة الأدبية

١. سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

٢. عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

٣. عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

٤. عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

٥. فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة

٦. فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

٧. محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

٨. معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

٩. ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

١٠. نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة 2023

١. أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

٢. حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

٣. زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

٤. كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

٥. كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

٦. كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

٧. محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

٨. محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



٩. معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف



١٠. ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 2023

١. إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

٢. أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

٣. أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

٤. باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

٥. زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

٦. مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

٧. محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة



٨. محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية



٩. مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

١٠. مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد



وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان



كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية



وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية



وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة



وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف



بينما جاء ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.