جنرال الأمن العام حسام الباز مديرا لأمن البحر الأحمر

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 والتي تضمنت نقل اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط مديراً لامن البحر الأحمر.

ويذكر أن الباز كان قد شغل منصب رئيس المباحث الجنائية منذ عام ٢٠١٦ الي عام ٢٠١٨ وتم ترقيته عام ٢٠١٨ الي مديرا لإدارة البحث الجنائي بدمياط حتي عام ٢٠٢١ وتم نقله مديرا لإدارة تنفيذ الأحكام بإدارة الأمن العام وتم ترقيته مديرا لأمن دمياط.

وقضي اللواء حسام الباز ٥ سنوات بأمن دمياط ويتميز بالجدية والتفاني في العمل وقام خلال فترة عمله بالقضاء علي العديد من البؤر الاجرامية الي جانب حسن تعامله مع المواطنين.



ويأتى ذلك إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية