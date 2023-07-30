سعادة الأطفال بشواطئ المكفوفين تبهج السوشيال.. فيها حاجة حلوة

أثارت لقطات شواطئ المكفوفين بالإسكندرية البهجة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فرحة الأطفال بمياه المتوسط بعد تخصيص شاطئ آمن لهم.

وعكست الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فرحة الأطفال بنزولهم البحر لأول مرة، من خلال الابتسامة التي على وجهوهم ولعبهم داخل المياه بشكل مبهج.

السوشيال يحتفل بشواطئ المكفوفين

ووجه أصحاب مواقع التواصل الشكر للقائمين على الفكرة، ودورهم في إدخال السعادة على الأطفال، فعلق صاحب أحد الحسابات قائلًا "بارك الله في كل من ساهم في هذا المشروع وساهم وشارك به وجعلها الله في ميزان حسناتكم جبر الخواطر من أكبر الحسنات عند الله".

وقال آخر "ربنا يبارك ويراضي أصحاب الفكرة يا رب"، بينما كتب آخر "الصور دي بالنسبة لي من أحلى الصور اللي شوفتها من سنين، أول شاطئ للمكفوفين بالإسكندرية، يلمسوا البحر لأول مرة".

الإسكندرية: شواطئ آمنة للمكفوفين

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن أن الجزء المخصص لذوى الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف على علامات من الفل (شمندورات) يتعرف من خلالها على مسارات التحرك داخل اعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة ،وتلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.

وأعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية ، تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين أيضًا، حيث تم تجهيز الممر بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوي الهمم.