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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

زياد الأول مكرر على الثانوية: حققت حلمي في الالتحاق بكلية الطب

الاول مكرر
الاول مكرر

تزاحم الأهل والجيران داخل منزل زياد عادل السعيد  الطلب بمدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة ،التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، والحاصل علي المركز الاول مكررعلي مستوي الجمهورية علوم .

ووسط فرحته الشديدة أكد الطالب زياد (للوفد) أنة لم يتوقع الحصول علي المركز الأول، أو تحقيق المجموع الذي يحقق حلمه بالالتحاق بكلية الطب .

ويضيف:"  أحرص دائمًا على التفوق منذ المرحلة الابتدائية، عن طريق الانتظام في المذاكرة طوال الدراسي ، وأنة كان يذاكر 7 ساعات علي الأقل يوميا في الثانوية العامة .

وأشار إلي أن شقيقته الكبري طالبة بكلية العلوم الطبية، وشقيقه الأصغر بالصف الثاني الابتدائي وكشف أنه علم بحصوله على المركز الأول مكرر على مستوي الجمهورية ،عقب عودته إلى  المنزل وأكد والده تلقيه اتصالًا من وزارة التربية والتعليم بحصول نجله على المركز الأول مكرر علي مستوي الجمهورية ، وأنةهمدعو لحضور مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة مع وزير التعليم صباح الاثنين بالعاصمة الادارية الجديدة.

 

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