الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تكشف تفاصيل المؤتمر العالمي للسكان اليوم

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموجرافي (demographic dividend)، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، وفق وزارة الصحة.

ومن المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، على هامش المؤتمر.

وقال إنه سيتم فتح باب التسجيل اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023 لحضور المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني. 

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