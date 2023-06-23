ندوة حول سبل مكافحة المخدرات في طب القاهرة

ناقشت جامعة القاهرة سبل مكافحة المخدرات في ندوة نظمتها وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد كلية الطب في جامعة القاهرة.

وأقيمت الندوة تحت عنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنويا يوم 26 من يونيو.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.

طرق مكافحة المخدرات

وأشارت الدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصر العيني، إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإدمان على المستوى الجامعي والمحلي والدولي في تعليم وتطوير البرامج والبحوث العلمية في مجال الإدمان، والبرامج العلاجية المتعددة.

وأوضحت عميد كلية طب القاهرة أن الهدف من الندوة هو التعريف بطرق الوقاية من المخدرات وتقليل أعداد المتعاطين، ومناقشة تقنيات وبروتوكولات العلاج الحديثة المتبعة عالميًا مع الخبراء الدوليين في مجال مكافحة المخدرات.

وقالت الدكتورة نها صبري رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، إن الفعالية تأتى في إطار دعوة منظمة الصحة العالمية للدول والجامعات بتنظيم فعاليات ضد المخدرات.

ولفتت رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني إلى أن الاحتفالية انتهت بتقديم العديد من التوصيات مثل بدء عمل حملات توعية وتدريبية في مجال مكافحة سوء استخدام الإدمان، بالإضافة الي تضمين الخطة البحثية للكلية بحوثا انتشارية في مجال أنماط المخدرات الجديدة وعلاقتها بالطب النفسي الرياضي، والتوعية بخطورة الإدمان.

وقدم الحضور من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات محاضرات حول الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه، وتوضيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، والرقابة على مراكز علاج الإدمان، والطرق الحديثة المُتبعة في علاج إدمان السيدات، والعلاقة بين الأمراض النفسية وسوء استخدام المخدرات، وأحدث البرامج العلاجية للمنشطات وأنواع المخدرات المستحدثة.

حضر الندوة كل من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات، واللواء نور الدين سالم ممثل مكتب وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، واللواء يوسف وصال رئيس الجمعية المصرية لمكافحة المخدرات.

كما حضر الندوة الدكتورة منال العطار أمين المجلس القومي للصحة النفسية، والدكتور طارق عبد الجواد عضو الاتحاد الدولي للجامعات لخفض الطلب علي المخدرات، والدكتورة رانيا ممدوح عضو الاتحاد الدولي للجامعات عن الدول الافريقية الناطقة بالإنجليزية لخفض الطلب على المخدرات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والخبراء الأجانب من الجامعات الأجنبية مثل جامعة UCLA، ولوس انجلوس.