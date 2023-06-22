أمن القاهرة ينظم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية

نظمت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتمنياتهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن شروط التبرع بالدم الواجب توافرها في المتبرع حتى يقوم بالتبرع ضمن الحملات القومية التي تطلقها الوزارة من فترة لأخرى.

تمثلت شروط التبرع بالدم في:- - يملأ المتبرع استمارة تفيد إذا كان بإمكانه التبرع أم لا.

- أن يتراوح سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا.

- أن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن.

- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.

- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جم بالنسبة للذكور.

- أن يكون النبض بين 60 - 100 في الدقيقة.

- أن يكون معدل ضغط الدم من 90/60 لـ 180/100 ملم زئبق.