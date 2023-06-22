إحالة 131 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 131 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه مختار، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وميت غمر وجمصة والمطريةوالجماليه وتمى الأمديد وشربين واجاوالمنصورة وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (13 شيكارة) ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر ( سجائر) ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم إعلان عن أسعار مقررات تموينية (مواد بترولية) ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (مواد بترولية) ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود ميزان ومحاضر غش تجاري ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر عدم تمكين حملة ومحاضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 135كجم لحم بلدى وكميات البنزين واسطوانات غاز منزلى وكميات من علب السجائر و105 كجم لحم بلدى و100كجم فسيخ و6.5طن لحوم متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.