الشرطة السعودية تعتقل شخصين لترويجهما للمخدرات (فيديو)

اعتقلت السلطات السعودية شخصين أثناء ترويجهما للمخدرات في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد مراقبة وملاحقة استمرت لساعات طويلة.

وأوضح مقطع الفيديو لحظة قيام رجال الأمن السعودي بالقبض على شخصين يحملان الجنسية الإثيوبية وهما يقومان بالترويج (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وأظهر الفيديو خطوات استعداد عدد من عناصر رجال الأمن الملثمين في منطقة مكة المكرمة، لعملية المداهمة، وعقب ذلك انطلاقهم في سياراتهم لملاحقة شاحنة بيضاء صغيرة ومراقبتها لمدة ساعات طويلة.

وقامت السلطات السعودية المختصة بنشر فيديو يوثق عملية مداهمة حية لاثنين قالت إنهما من تجار ومروجي المخدرات، وذلك بعد مراقبة وملاحقة استمرت لساعات طويلة.

اعتقال اثنين من مروجي المخدرات يحملان الجنسية الإثيوبية

وأوضح حساب مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية عبر مقطع بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الغاية من تلك الحملة كان اعتقال اثنين من مروجي المخدرات يحملان الجنسية الإثيوبية.

وبعد حلول الظلام وخلال توقف سيارة المشتبه فيهما في إحدى المناطق النائية لغرض بيع المخدرات جرت عملية المداهمة واعتقالهما.

وضبط عناصر مكافحة المخدرات 2 كليوغرام من الحشيش المخدر، وذلك قبل إحالة المشتبه فيهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وفقا للسلطات السعودية.

https://twitter.com/i/status/1670540431099314176