السعودية تحبط محاولة تهريب مليون قرص أمفيتامين داخل خلايا نحل

أحبطت السلطات السعودية اليوم الخميس، محاولة تهريب أكثر من مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، في عمليتين أمنيتين.

أعلن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، "أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.242.740) قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين".

أوضح المتحدث أن الكميات المحجوزة كانت مخفية في شحنة خلايا نحل، في منطقة المدينة المنورة، وقد جرى القبض على 7 أشخاص، وهم 3 سعوديين و4 مقيمين من الجنسية المصرية.