وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور- أثناء زيارته لجامعة قناة السويس والتي تستمر على مدار يومين 17 و 18يونيو الجاري، يُعقد خلالهما المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات المصرية .

هذا واصطحب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في زيارة إلى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واللواء أ.ح عماد السعيد مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين، والدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب،والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ومساعدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت الزيارة بمتابعة لسير العمل داخل كلية الطب، حيث استمع وزير التعليم العالي للمشروعات البحثية التي عرضها الطلاب بالمؤتمر البحثي الطلابي الأول لطلاب كلية طب الأهلية، ثم قام سيادته بتفقد المدرجات الطلابية.

كما حرص "عاشور " على التفاعل مع الطلاب والاطمئنان على انتظامهم في الدراسة، وقام وزير التعليم العالي بتفقد ملاعب الجامعة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، والتي تضم 8 ملاعب ( 2 قدم خماسي ، 2 كرة سلة، 2 كرة طائرة،2 تنس) بالإضافة إلى مبنى تغيير الملابس .

وعلى مسرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - عقد لقاء مفتوح مع معالي وزير التعليم العالى

بدء اللقاء بآيات من الذكر الحكيم للطالب محمد حامد بكلية الطب.

ثم عرض لفيلم تسجيلي عن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وفي كلمته أعرب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن شكره للهيئة الهندسية على إنجاز الأعمال الإنشائية للجامعة، ولجميع

العاملين على تحقيق الرؤية التعليمية،

وخاطب طلاب وطالبات الإسماعيلية الأهلية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى تظل هي صاحبة الدور المتميز والمنتظر لتطوير العمل والبناء بالجمهورية الجديدة.

وأضاف أننا أنشأنا 12 جامعة أهلية هذا العام ،بالإضافة ل 4 جامعات سابقة،

تضاف للجامعات الحكومية، ووجود جامعات أهلية موازية في قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية....تعمل معا في منظومة متكاملة من أجل تطوير العملية التعليمية.

والجامعات الأهلية هي مكان لإعداد خريج متكامل...وكان يعنيني بشكل كبير متابعة كيفية سير العملية التعليمية داخل الجامعة الأهلية، من خلال تقديم المشروعات البحثية، وتابعت كذلك الأنشطة الطلابية الرياضية والترفيهية...

ونحن قادرون على إعداد خريج قادر على العمل لبناء والنهوض بالجمهورية الجديدة.

وأشار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية إلى أن الجامعة تغير في المدينة وتؤثر في المجتمع بالكامل....

وننتظر بصمة وتأثير جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في إقليم القناة وشرق الإسماعيلية، مشيدا بدور الدكتور ناصر مندور ودعمه الكامل لطلاب وطالبات الجامعة الأهلية...

وخلال اللقاء - رحب الدكتور ناصر مندور بوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، مرسلاً أسمى آيات الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التنفيذ الرائع لهذا المشروع العملاق في زمن قياسي، واستغرق 20 شهر من العمل المتواصل ، شاكراً اللواء أ.ح شريف فهمي بشاره واللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني على تعاونهم الفعال، مٌثمناً جهود لجنة مستشاري رئيس الجامعة للشئون الهندسية دكتور ابراهيم القرش المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور إيهاب لطفي مستشار أعمال الإنشاءات بالجامعة، والدكتور باسم الهادي السعيد محمد مستشار الأعمال الكهروميكانيكية بالجامعة.

كما أشاد الدكتور ناصر مندور بجهود عمداء ومنسقي برامج جامعة الإسماعيلية الجديده الأهلية، مُشيراً إلى أن الجامعة بدأت بسبع كليات وتسعة برامج دراسية ، مؤكداً أن العام الجامعي القادم يتم افتتاح مجموعة من البرامج الدراسية الجديدة، منها كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأم "قناة السويس"، والاهلية لافتاً أن الدراسة بالأهلية بدأت ب 1550 طالب وطالبة منهم 284 طالب وطالبة بكلية الطب البشري.

وفي نهاية اللقاء أقيمت مراسم تسليم الدروع....

دروع الجامعة الأهلية إلى وزير التعليم العالي، وإلى محافظ الإسماعيلية،

وإلى الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

كما تم تقديم درع محافظة الإسماعيلية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم التقاط الصور التذكارية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات .