بيطري البحيرة: تحصين 12167 حيوان وطائر خلال أسبوع

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، والوحدات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة خلال أسبوع.

وتمكنت المديرية وخاصة في إدارة الرعاية البيطرية، وصل إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 12167 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 9 قوافل بإجمالي عدد 7622 حيوان معالج .

وفي إدارة الوقاية تم تحصين 15443 رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 7646 رأس ضد مرض الجلد عقدى و 7767 ضد جدرى الماشية و395 ضد جدرى الضأن و 1278 ضد النيموباك و3290 ضد طاعون المجترات .

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 9800 طائر ، بالاضافة إلي إصدار 387 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009

وفي إدارة المجازر بلغ إجمالي مذبوحات الحيوانات 1419 رأس ماشية ، ومذبوحات الدواجن 293353

وكذلك عمل 5 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتحرير 7 قضايا بإجمالي مضبوطات 23 كجم.

وفي وحدة المعامل تم عمل 5 إختبارات حساسية للألبان ، وعدد 2 إختبار لتحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن .

وفي إدارة الامراض المشتركة تم اختبار 399 حيوان ، وتحصين 60 حالة لمرض البروسيلا واختبار عدد 251 حاله لمرض السل البقري .

وفي إدارة الارشاد تم عمل 35 ندوة إرشادية تضمنت 89موضوع مختلف.

وفي وحدة الترقيم والتسجيل بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 2328 رأس ماشية وأغنام .

وفي إدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1246 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 379 رأس ماشية .

وتم علاج 867 رأس ماشية ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة .

وفي ودة الأبيدميولوجي تم عمل تقصي نشط للأمراض الوبائية بعدد 34 منزل وسوق للماشية ولا يوجد حالات اشتباه وتم مناظرة 71 من الأبقار و22 من الجاموس و 9 من الأغنام

وفي إدارة التلقيح الإصطناعي لتحسين السلالات المصرية تم التلقيح الاصطناعي لعدد 750 رأس ماشية

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظه البحيره للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية و إجراء التحصينات الدورية لها، للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .