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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تعاون مصرى أمريكى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وزير الصحة
وزير الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الخميس، مع وفد من شركة "أبوت" إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التشخيص والمعامل والتغذية والأجهزة الطبية وتصنيع الأدوية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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دعم مرضى السكري 

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول دعم مرضى السكري خاصة من الأطفال تحت سن الـ 18 عاما، كما تم مناقشة التوسع في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، في مختلف التخصصات التي تعمل عليها شركة "أبوت" في مصر، خصوصا تصنيع الصمامات والدعامات القلبية، بما يضمن توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات ومن ثم العمل على تصديرها للدول الأفريقية، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لتصنيع مصل الأنفلونزا وتوطينه في مصر.

 


دعم المعامل المركزية 

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون لدعم بنوك الدم ومراكز البلازما بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن دعم المعامل المركزية التابعة للوزارة بالأجهزة والمستلزمات اللازمة، كما تناول الاجتماع توفير أجهزة الكواشف الخاصة بمرض المالاريا والأنفلونزا.


القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي سي

 

ولفت "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الثقة التي تكتسبها شركة "أبوت" لدى الحكومة المصرية، حيث أنهم شركاء نجاح في الكثير من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وعلى رأسها دعم خطة الوزارة في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي سي، والتصدي لفيروس كورونا.

 

وزير الصحة يبحث الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
وزير الصحة يبحث الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
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