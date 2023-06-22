الدقهلية توجه بمتابعة أعمال الترميم للأعمال الإنشائية بالمسرح القومي

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسه مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بالديوان العام؛ لمتابعة اعمال الترميم والتدعيم للاعمال الانشائية بالمسرح القومي بالمنصورة والتي من المقرر الإنتهاء منها في نوفمبر القادم حيث يجري تنفيذ الاعمال علي قدم وساق، وذلك من خلال دار الاوبرا المصرية بوزارة الثقافة التابع لها مسرح المنصورة القومي.

وقال مختار، إنه بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبمتابعة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن فانه يجري اعداد خطة متكاملة لاعمال التشطيبات بالمسرح فور انتهاء اعمال الترميم والتدعيم للاعمال الانشائية به.

وأكد أن المسرح والفن الراقي هما السبيل للارتقاء بالذوق العام وتعزيز السلوكيات الراقيه للمواطنين واشار "مختار"ان الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ جاد الحق والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي ، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.

ولفت إلى أن الوجه الحقيقي لعروس النيل هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية مؤكدا اننا جميعا ومن خلال التعاون مع كافة الجهات والوزارات المختصة نسعي لأن تعود مدينة المنصورة الي سابق عهدها عروسا للنيل ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب.

ومن جانبها أوضحت مدير عام متابعة المشروعات، أن الاعمال التي تمت حاليا بالمسرح هي اعادة التصميم الداخلي واخذ الدور الارضي بكامل الارتفاع و تم صب الجزء الامامي من دور الثاني العلوي وهو دور الاداري ومقرر استكمال صب باقي الدور و تم معالجه شروخ المبنى بالكامل وتم ازاله بعض الاسقف واعاده صبها وتم ازاله درج السلم الخلفي بالكامل وجاري استكمال صبه والمتابعة مستمره تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية" للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.