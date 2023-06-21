القبض على 9 تجار مخدرات وسط الزراعات بـ3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام، من مداهمة أوكارًا أدارها 9 عناصر إجرامية، بالأراضي الزراعية، للاتجار في المخدرات، وتمكن من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

اقرأ أيضًا.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى





وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن الدقهلية- القليوبية- الشرقية، قيام 9 عناصر إجرامية لـ6 منهم معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذين من الأراضي الزراعية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما، كمية من مخدر الهيروين، 6 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



