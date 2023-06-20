حملة مكثفة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد (2) قضية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (5) قضايا.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2066) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (180) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كشف ملابسات إنهاء حياة شخص بالقليوبية

وفي هذا السياق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة المركز) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه وإمتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على إستدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الآخران وقاموا بإقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منـها بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.