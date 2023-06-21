رئيس جامعة القناة يستقبل المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المعيدات الجدد لكلية التربية الرياضية، بعد صدور قرار تعيينهن في ثلاثة اقسام بالكلية، مؤكدًا تقديم كامل الدعم من الكلية، وحثهن على الحفاظ على مستواهن العلمي المتميز، ومواكبة التطور للارتقاء بكليتهن، وأكد ضرورة اهتمامهن بمصلحة الطلاب والمتابعة الدائمة لهم.

إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية

وحثهن على أن تكون رسائل الماجستير الخاصة بهن تلبي احتياجات سوق العمل وتعمل على إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية، خصوصًا وأن كلية التربية الرياضية من الكليات الواعدة، وشهدت إقبالًا كبيرًا على الالتحاق بها فى السنوات الأخيرة.

واستقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطالبات، مقدمًا التهنئة لهن، موضحًا الدور المنوط بكل منهن، سواء على مستوى البحث العلمي، أو فى الحياة المهنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية والذي أبدى سعادته بتعيين المعيدات الجدد مؤكدًا أنهن سيمثلن إضافة للكلية، كما شهد اللقاء الدكتور محمد غنيم، رئيس قسم المنازلات رالرياضيات الفردية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

يُذكر أن المعيدات الجدد هن شروق محسن محمد (نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية)، إسراء صلاح عيد عباس (نظريات وتطبيقات الرياضات المائية)، منار السيد حسين علي (العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية للتربية الرياضية).