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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

ضبط 15 كيلو جرامًا لمخدر الآيس

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  15 كيلو جرامًا لمخدر الآيس "الشابو" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وتقدّر قيمته المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه تقريباً.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

علي الفور وجّه اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باستهدافه حيث تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلو جراماً وطبنجة صوت وميزان حسّاس وسيارة ومبلغ مالى، وأقرَّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7,500,000 مليون جنيه تقريبًا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة بدر، وبحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة المرج، وبحوزتهم 3 كيلو حشيش و طبنجة معدله مطموسة الأرقام ، وعدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية