احتفاء كبير من الجالية المصرية بنجمة الغناء الأوبرالي بالنمسا.. صور

أقيم مساء الأمس الأربعاء ٢١ يونيو بقاعة الشرف بقلب العاصمة النمساوية فيينا الحفل الغنائي الكبير للأصوات الشابة: طلاب معهد الغناء والموسيقى MDW والذي شاركت فيه النجمة المصرية مريم طاحون أصغر مغنية أوبرا بالنمسا.

حرص العديد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا على حضور الحفل والاستمتاع بالغناء الأوبرالي الرصين، وتشجيع نجمة الجالية المصرية بالنمسا الموهبة الصاعدة مريم طاحون.

استطاعت الموهبة المصرية أن تسلب لب الحضور بصوتها البديع ولاقت استحسان الجمهور النمساوي الذي يعشق هذا النوع من الغناء فحازت لأدائها البارع وصوتها الندي على قدر هائل من التصفيق تشجيعا لها.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن مريم طاحون تعد إحدى المواهب المصرية المتميزة ليس على مستوى الجالية المصرية في النمسا فحسب بل على مستوى الجالية المصرية في الخارج عموما، وهي تقدم نموذجا راقيا للمواهب المصرية وترفع اسم مصر في أحد أهم المجالات الفنية الراقية وهو فن الغناء الأوبرالي.

وأضاف بهجت العبيدي أن حرص أبناء الجالية على حضور هذا الحفل الغنائي الهام ودعم الموهبة المصرية عكس اهتمام أبناء الجالية الواعين لأهمية الدور الذي تلعبه المواهب المصرية في الخارج في رفع اسم ومكانة مصرنا الغالية.

ومن ناحيته توجه إسلام طاحون والد الموهبة المصرية بالشكر للمصريين بالنمسا الذين حرصوا على دعم الكروان المصري، وتوجه بشكر خاص إلى الناشط المصري بالعمل العام السيد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية بالخارج والذي يقيم بالعاصمة الانجليزية لندن والذي حرص على حضور الحفل الغنائي الهام لدعم الموهبة المصرية حيث سافر من لندن إلى فيينا خصيصا لحضور هذا الحفل الغنائي ودعم كروان مصر بالنمسا.

ومن ناحيته توجه المهندس حسام بازينة بالشكر للسفارة الإسبانية بفيينا التي نشرت على صفحتها الرسمية موعد الحفلة دعما للموهبة المصرية، هذا الذي عكس اهتمام البعثة الدبلوماسية الإسبانية بهذا الحفل.