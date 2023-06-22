عاجل
انتقادات تلاحق حلا شيحة بعد رقصها على أغنية تامر حسني.. "صالحي الأول"
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
ads
ads

يحق للمرأة أخذ مال الزوج دون إذنه بشرط .. فيديو

أخذ أموال الزوج
أخذ أموال الزوج

أكدت الدكتورة شيماء علام، استشاري العلاقات الأسرية، معاناة بعض الزوجات من الأزواج مدمني المخدرات الذين يدفعهم مزاجه إلى بيع أثاث البيت لشراء السموم التي يتعاطها، وبعض الأزواج يهملن زوجاتهم ويدخلون في علاقات غير شرعية مع نساء آخريات. 

وأوضحت أنه من حق الزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان بخيل ويمتنع عن تلبية احتياجات البيت رغم وجود المال لديه.

وأشارت إلى أن إذا كان الزوج يلبي رغبات زوجته ويكفيها ماديا فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه وإذا حدث ذلك يعتد سرقة، وأمر غير مقبول، لأن الزوج لم يقصر معها في أي شيء.

تأثير إدمان المخدرات على العلاقات الزوجية

txt

رابطة المرأة العربية تنظم مائدة مستديرة حول الزواج المبكر

txt

نادين نسيب نجيم .. سر مخفي وراء الطلاق والمجتمع يحمل المرأة المسئولية

 

وعندما يكون أحد الزوجين مدمناً على المخدرات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على العلاقة بين الزوجين بشكل جوهري. فقد يؤدي إلى تدهور الثقة بينهما، وزيادة التوتر والصراعات بينهما، كما يمكن أن يؤدي إلى انعدام الاهتمام بالعائلة والمسؤوليات المنزلية من قبل الشخص المدمن. وهذا قد يؤدي في النهاية إلى تفكك العائلة وانهيار العلاقة بين الزوجين.

 

لذلك، فإن التعامل مع مشكلة المخدرات يتطلب تعاون الزوجين والبحث عن العلاج المناسب للشخص المدمن، وتوفير الدعم النفسي والعاطفي لهما وللعائلة. ويمكن للمساعدة الاحترافية من خلال الاستشارة النفسية والعلاج السلوكي المعرفي وغيرها من الخدمات المتاحة أن تساعد في التغلب على هذه المشكلة وإعادة بناء العلاقة بين الزوجين

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس. 

مواد متعلقة

تعليق روسي قوي على إرسال بريطانيا صواريخ لأوكرانيا

إيمان العاصي ضيفة "معكم" مع منى الشاذلي

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

باربارا هامبرت: أحلم بالمشاركة فى ماراثون ٢٠٢٤.. ولن أعتزل حتى تصرخ مفاصلى

أبجد هوز

رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي

كندا.. إعلان حالة الطوارئ ونزوح 25 ألف شخص جراء حرائق الغابات

الجريدة الورقية