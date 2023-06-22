يحق للمرأة أخذ مال الزوج دون إذنه بشرط .. فيديو

أكدت الدكتورة شيماء علام، استشاري العلاقات الأسرية، معاناة بعض الزوجات من الأزواج مدمني المخدرات الذين يدفعهم مزاجه إلى بيع أثاث البيت لشراء السموم التي يتعاطها، وبعض الأزواج يهملن زوجاتهم ويدخلون في علاقات غير شرعية مع نساء آخريات.

وأوضحت أنه من حق الزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان بخيل ويمتنع عن تلبية احتياجات البيت رغم وجود المال لديه.

وأشارت إلى أن إذا كان الزوج يلبي رغبات زوجته ويكفيها ماديا فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه وإذا حدث ذلك يعتد سرقة، وأمر غير مقبول، لأن الزوج لم يقصر معها في أي شيء.

تأثير إدمان المخدرات على العلاقات الزوجية

وعندما يكون أحد الزوجين مدمناً على المخدرات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على العلاقة بين الزوجين بشكل جوهري. فقد يؤدي إلى تدهور الثقة بينهما، وزيادة التوتر والصراعات بينهما، كما يمكن أن يؤدي إلى انعدام الاهتمام بالعائلة والمسؤوليات المنزلية من قبل الشخص المدمن. وهذا قد يؤدي في النهاية إلى تفكك العائلة وانهيار العلاقة بين الزوجين.

لذلك، فإن التعامل مع مشكلة المخدرات يتطلب تعاون الزوجين والبحث عن العلاج المناسب للشخص المدمن، وتوفير الدعم النفسي والعاطفي لهما وللعائلة. ويمكن للمساعدة الاحترافية من خلال الاستشارة النفسية والعلاج السلوكي المعرفي وغيرها من الخدمات المتاحة أن تساعد في التغلب على هذه المشكلة وإعادة بناء العلاقة بين الزوجين

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.