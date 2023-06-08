وكيل صحة البحيرة يتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية بقرية الأبعادية بدمنهور

أجرى الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتو حموده الحزار وكيل الميرية، جولة لتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية الأبعادية بدمنهور ، للإطمئنان والوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة القافلة ، التى تنظمها ادارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيره ، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن فاعلية ( أنت الحياة ) .

وتأتي انطلاق القافلة ضمن مبادرة حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

وتُقام القافلة على مدار أربعة أيام ، طوال فترة الفاعلية التى تستمر من اليوم الخميس وحتى الأحد القادم

وقام بالمرور على العيادات المختلفة التى تشملها القافلة وعددها ( ١٤ ) عيادة ، كذلك قام بالمرور على باقى الأنشطة الأخرى التى تقدمها القافلة مثل معملى الدم والطفيليات والأشعة ولجنة التقارير الطبية والتسجيل الطبى والتسجيل الدوائى والكشف المبكر للضغط والسكر والتثقيف الصحى

وقاما بالمرور على صيدلية القافلة واطمأن على توافر كافة اصناف الأدوية التى تحتاجها تخصصات القافلة ، ووجه بتوفير كل ماتحتاجه القافلة من أدوية لخدمة كافة المرضى . وإلتقي مع عدد من المرضي المترددين على القافلة واستمع لشكواهم الطبية واطمأن على صحتهم وسلامتهم .

وأكد وكيل الوزارة ، أن القوافل الطبية العلاجية من ضمن خطة المنظومة الصحية التى تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن المحرومة .

ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ، وتوجيهاتهم بأهمية تكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين في شتى الأماكن وخاصة المناطق المحرومة والنائية

وأن القوافل الطبية تدخل ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير رعاية صحية وطبية تليق بالمواطن المصرى .

ومن جانبة أكد وكيل المديرية ، بأن مديرية الصحة بالبحيرة، تتفذ قافلتين طبيتين اسبوعيا ، بكافة المناطق وخاصة الأماكن النائية والبعيدة عن تلقي الخدمة الصحية ، وأنه يتم توفير كل ماتحتاجه القوافل الطبية المجانية من أجهزة طبية وأدوات ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها ، فتم توفير كافة الأدوية بما يزيد عن ١٤٠ صنف دوائي ، كما يتم توفير كافة احتياجات القوافل من العناصر البشرية بمختلف التخصصات ، بما يعود بالنفع على المريض وتوفير خدمة جيدة تليق بالمواطن المصرى.

وفى نهاية الزيارة وجه وكيل الوزارة،الشكر للدكتورة خلود الظايط منسق القوافل الطبية العلاجية بالبحيرة، وللفريق الإشرافى للقوافل الطبية ، وكافة المشاركين فى أعمال القافلة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين واداريين وعمال ، على حُسن التنظيم والتميز فى الأداء والرُقِّى فى تقديم الخدمة.