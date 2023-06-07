الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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القضاء على فيروس سي في مصر معجزة أبهرت العالم (فيديو)

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق،  إن مصر كانت تعاني من  فيروس سي لسنوات طويلة، ولكن ما حدث فى الفترة الأخيرة  قضى على هذا الفيروس.

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وأضاف  شاهين ، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “الأولى” مساء اليوم  أن ما حدث فى مصر، بشأن القضاء على فيروس سي، يعتبر معجزة، معقبا: “منظمة الصحة العالمية قالت إن مصر ستكون خالية من فيروس سي تماما”.

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فحص 107 آلاف طالب فى مبادرة القضاء على فيروس سي

وأشار إلى أن المبادرات المصرية الخاصة بالصحة، كانت لها دور كبير في الحفاظ على صحة المصريين، مضيفا: “ لولا هذا الأمر لكان الوضع أكثر صعوبة أثناء فيروس كورونا”.

 الجميع فخور بما يحدث فى مصر من إنجازات على المستوى الطبي

ولفت إلى أن الجميع فخور بما يحدث فى مصر من إنجازات على المستوى الطبي، موضحا أن  مصر تحتضن أفريقيا وتقدم لها الخدمات الصحية، وتساعد فى القضاء على فيروس سي.

وأوضح أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار شملت نحو 1.9مليون، تلك المبادرات كان لها تأثير إيجابي على جميع المصريين.

وقال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الطبي الأفريقي، إن إعادة هيكلة القطاع الطبي في أي دولة يحتاج مجهود ووقت كبير وإمكانيات ضخمة، موضحا أنه في ظل الظروف الصعبة اجتازت مصر عقبة فيروس سي، على الرغم من التكلفة، فالدولة تحملت التكلفة بالكامل، فكان القضاء على فيروس سي هدف رغم الظروف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عب قناة الحياة، مع الإعلامي محمد شردي، أن القارة الإفريقية لديها معاناة في القطاع الطبي في مجالات متعددة، وهناك 3 أمراض الدرن والملاريا ونقص المناعة المكتسبة، فالخطط الوقائية متراجعة بنسبة كبيرة، وهناك تفشي الأمراض في بلاد إفريقية متعددة، وأزمة كوفيد وعدم وجود عدالة في توزيع اللقاحات. 

وأشار إلى مصر تستعيد الريادة بأن تكون مصر بوابة للقارة الإفريقية، موضحا أنه في سنوات عديدة تركت الساحة بإفريقيا لبلاد أخرى، من الهند والصين وأصبح الإمداد الدوائي لهما يغطي القارة الإفريقية، ومصر تحتاج لأن تعود بقوة، ولدينا الإمكانيات لتعود الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل بكثير.

 

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