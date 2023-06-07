جولة الرئيس الإفريقية دليل دخول مصر في شراكات جديدة

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل جولة الرئيس السيسي الخارجية لـ أنجولا وزامبيا وموزمبيق، قائلا: إن جولة الرئيس السيسي الإفريقية دليل دخول مصر في شراكات جديدة، وبحث آليات أوجه التعاون مع دول القارة.

وأشار محمود القط، إلى أن سياسة مصر الخارجية تحمل عنوان "الدبلوماسية الشاملة" منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، متابعًا أن سامح شكري وزير الخارجية يؤكد ذلك مرارًا وتكرارًا.

جولة الرئيس الإفريقية

وذكر أن سياسة مصر الخارجية أسسها المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، موضحًا أن علاقات مصر قديمًا مع الدول الإفريقية كانت تتسم بوتيرة ضعيفة وبطيئة، لكن منذ قدوم الرئيس السيسي وقد توطدت العلاقات المصرية مع الأشقاء في إفريقيا.

واعتبر زيارة الرئيس السيسي لأنجولا تمثل أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أن زيارة الرئيس للثلاثة دول ليس لها علاقة بقضية سد النهضة، ولكن في إطار اهتمام مصر بالأرض والهموم المشتركة مع دول القارة.

وأكد: أساس رسالة الرئيس السيسي للقارة السمراء أن مصر لها أجندتان في أي محفل دولي، وهما (الأمن العربي، التحديات الإفريقية).

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الثاني “صحة إفريقيا Africa Health ExCon”، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدث دولي من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدث.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني:

رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي:

- أظهر فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي في قارتنا الإفريقية.

- التعاون الأفريقي ساهم في تحسين قدرات القارة السمراء المتواضعة لمواجهة أزمة كورونا.

- مصر تحتفل خلال أسابيع قليلة بخلوها من فيروس سي طبقا لمعايير الصحة العالمية.

- المبادرات الطبية تحسن الصحة العامة للمصريين.

- قوائم الانتظار وصلت مليوني حالة بتكلفة 20 مليار جنيه.

- مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

- ارتفع عدد التدخلات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار من 12 ألف تدخل جراحي إلى 1.9 مليون خلال 4 سنوات.

- المجتمع المدني تبرّع بـ4 مليارات جنيه، والدولة وفرت 15 مليارا، ونجحنا في تغطية قوائم الانتظار بـ20 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد.

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