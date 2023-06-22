المؤبد لمتهم تاجر في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عامل بالسجن المؤبد، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 801 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 714 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة كمية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " أحمد . م . الـ " عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية تقدر بحوالي 5 كيلو و 475 جراما لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير مشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.