الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، حيث تصل بدرجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة، و43 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد البلاد، ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة علي بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.

تحذير عاجل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار ، كما نصحت الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.

عاصفة ترابية

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وتتعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة، للمرة الأولى في ربيع 2023 من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وعن سبب ارتفاعه الحرارة فكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) يومى الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .

عاصفة ترابية

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد اليوم:-

عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، اضافة الى ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

حالة الطقس

وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وتوجد أيضا فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 40 28

بنهــــا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 38 26

دمياط 34 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 40 27

السويس 38 26

العريش 34 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 25

نخل 36 20

كاترين 30 16

الطور 36 22

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 37 25

العلمين الجديدة 36 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 36 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 26

حلايب 31 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 40 27

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 41 27