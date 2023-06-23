ضبط المتهم بقتل شقيقته في دار السلام

تمكن رجال الأمن من القبض على شاب متهم بإنهاء حياة شقيقته بعد التعدي عليها بحزام، بسبب خلافات بينهما في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

والبداية كانت عندما أبلغ مفتش صحة بدار السلام باشتباهه في وجود شبهة جنائية في وفاة فتاة عمرها 20 عاما، بعدما حضر إليه شقيقها لاستخراج تصريح بدفنها بزعم وفاتها في حادث مروري.

وعلى الفور أبلغ مفتش الصحة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالواقعة، فحضر رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، وعثروا على جثة الفتاة، وتم التحفظ عليها تصرف جهات التحقيق.

واستمع رجال مباحث قسم شرطة دار السلام إلى أقوال شقيقها، والذي بين أن شقيقته لقيت مصرعها في حادث سير واصحبته المباحث إلى موقع الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لم يتبين وقوع أي حادث سير في الوقت المذكور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، فتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وبتكثيف مناقشته وسؤاله أقر المتهم بارتكابه الواقعة بإنهاء حياة شقيقته أثناء التعدي عليه بـ حزام، وأحدث بها إصابات من كدمات وآثار تعذيب بجسدها، أودت بحياتها لوجود خلافات بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

في إطال اخر، أمرت جهات التحقيق، بحبس أحد العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 15 كجم من مخدر الآيس تقدر قيمته المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه تقريبا في منطقة المقطم بالقاهرة.

كما طالبت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالوزارة من ضبط 15 كجم لمخدر الآيس “الشابو”، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة، تقدر قيمته المالية بأكثر من 7 مليون جنيه تقريبا.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المقطم، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس “الشابو”، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدر الآيس “الشابو”، وزنت 15 كيلو جرام وطبنجة صوت وميزان حساس وسيارة ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

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