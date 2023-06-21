9 نجوم في انطلاق فعاليات عيد الموسيقى الأخضر بالقاهرة.. غدًا

في ليلة غنائية من نوعٍ خاص، تجتمع 9 أشكال موسيقية مختلفة على مسرح واحد في قلب القاهرة، ضمن فعاليات عيد الموسيقى الأخضر 2023.

توليفة غنائية بنكهة خاصة تجتمع في الأزهر بارك، إذْ تضم مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى المستقلة في مصر وهم" دينا الوديدي وسمر طارق والوايلي وزياد ظاظا والسودانية آسيا مدني والألمانية إينا ليند وبلقيس.

فعاليات عيد الموسيقى الأخضر في القاهرة 2023:

تأتي فعاليات مهرجان عيد الموسيقى الأخضر من 22 حتى 25 يونيو الجاري، مهرجان عيد الموسيقى على مدار 3 أيام متتالية، ويستقبل مختلف الأعمار للاستمتاع بفعاليات ثقافية وفنية وترفيهية عدة.

عيد الموسيقى الاخضر

يتضمن اليوم الأول من حفل الافتتاح بحضور سفيري فرنسا وألمانيا في مصر وشخصيات سياسية وثقافية مهمة، كما يشهد مشاركة المنظمات الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال البيئة، وتختتم بحفل لمغني الراب زياد ظاظا والفنانة سمر طارق ودي جي ولد.

اليوم الثاني حفلات الفنانة دينا الوديدي والفنانة السودانية آسيا مدني والثنائي الفرنسي المصري دو عود، ويختتم المهرجان يوم السبت المقبل، بحفلات الموزع الموسيقي الوايلي وعازفة العود بلقيس، والدي جي الألمانية إينا ليند.