محافظ الإسكندرية يناقش سياسة النمة الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، للعمل على مراجعه سياسة النمو الأخضر فى مصر فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكان قد ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة.

وأكد الشريف، أن محافظة الإسكندرية تبذل كافة الجهود للانتقال إلي موارد الطاقة الخضراء أو ما يسمي التحول الأخضر.وقد اتخذت محافظة الإسكندرية عدة خطوات في مجال النمو الأخضر لعل أهمها؛ مشاركة المحافظة في مبادرة القرية الخضراء و اختيار قرية " أبو صير - كنموذج للقري الخضراء و تحقيق معايير التوافق الأخضر ، فضلًا عن عمل المحافظة علي تطهير بحيره مريوط في مجال الحفاظ علي النظام البيئي.

ونفذت المحافظة استراتيجية إدارة مياه الأمطار ضمن جهودها للحفاظ علي الموارد المائية

وشاركت المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر دورتين متتاليتين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وتعزيز جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ، وفي إطار مبادرة 100مليون شجرة تم توريد و زراعه 96 الف شجرة مثمرة و غير مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدني كما تم توريد 200 الف شجرة مثمرة و غير مثمرة في اطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية و وزارة الانتاج الحربي

وخلال اللقاء استعرض المحافظ جزء من جهود المحافظة لاطلاق العديد من المبادرات للحد من التلوث من بينها مبادرة " لا للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام "و التي تم تعميمها علي الجهات الحكومية و الشواطئ و تنظيم عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع المجتمع المدني و عدد 40 غطاس لإزالة المخلفات البلاستيكية .

وتتعاون المحافظة مع جهات البحث العلمي وخبراء التغيرات المناخية حيث تم تشكيل لجنة التغيرات المناخية برئاستنا لبحث و دراسة التغيرات المناخية و آثارها .

وأوضح المحافظ، أن مدينة الإسكندرية تُعد أول محافظة تنشئ مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلي استخدام الطاقة النظيفة في عدة مجالات ومنها استخدام أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المحاور الرئيسية واستخدام الاتوبيسات الكهربائية للتقليل من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلي التوسع في تحويل عدد من المركبات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الاحفوري للمساهمة في تحسين جودة الهواء .

وأعرب المحافظ عن سعادته بتنفيذ البرنامج علي أرض الإسكندرية كخطوه نحو التقدّم ولتطبيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور جوليا وانجيرو منسقه للبرنامج وسانرين جامبلين المسئول الشامل عن التقرير وابينيرز اكيليو محلل سياسي واحصائي للمنظمة والمهندسة نيفين الليثي مسئول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة والمهندسةآية جمال معاون المحافظ ودكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة لاقليم غرب الدلتا.