أرامكو السعودية.. طريقة تداول ومزايا الاستثمار في الأسواق المالية 2023

تصدرت أرامكو السعودية، مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الراود عن طريقة التداول ومزايا الاستثمار في الأسواق المالية 2023.

ويرغب السعوديين في التداول في أسهم شركة أرامكو، لما حققته من تحقيق أرباح هائلة حيث تعد أرامكو من أكبر شركات النفط والغاز داخل المملكة من حيث الإيرادات.

طريقة تداول أسهم شركة أرامكو السعودية

أرامكو كشفت عن أن الاكتتاب على الأسهم يتم عن طريق المحفظة الاستثمارية التابعة لأحد البنوك التابعة للشركة وهذه البنوك مثل بنك الرياض والراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني هذه البنوك تابعة لشركة ارامكو في المملكة.

وأكدت أرامكو أنه يحق لكل مواطن سعودي احقيه الاكتتاب ولشراء أسهمها في السوق المالي السعودي بالخطوات التالية:

اختيار وسيط جيد ذو كفاءة عالية عبر الانترنت من أجل سهولة الوصول إلى الأسهم المدرجة في السوق المالي السعودي.

إيداع الأموال في الحساب الشخصي وذلك يتم عبر التمويل البنكي أو المصرفي ومن الممكن أن يتم عبر البطاقة الائتمانية.

البحث عن أسهم شركة أرامكوى واختيار كمية الأسهم الذي يرغب المستثمر في شراؤها والاستثمار بها عبر مجموعة تداول.

مزايا الاستثمار في تداول اسهم أرامكو السعودية

أرامكو واحدة من أكبر شركات النفط والبترول في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات لأنها تملك أكبر مساحة من الغاز والوقود في المملكة.

سيطرة الشركة على صناعة الوقود الخام مما يجعلك مستثمر قادر على استكشاف مباشر للغاز والنفط من غير حاجة للقلق، تخضع شركة أرامكو لسيطرة الحكومة السعودية بشكل مباشر.

تضفي شركة أرامكو السعودية الجودة والربح على المملكة وبالتالي يعود النفع والفائدة على المستثمرين داخل المملكة وخارجها.

تاريخ أرامكو السعودية

أرامكو هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.

وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران، وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م.