وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي لمنحة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، والذي تم تنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، بمشاركة 150 قيادة شبابة من 60 دولة على مستوى قارات (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية - أوروبا- وأستراليا)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من السفراء ورموز المجتمع وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

بدأ حفل الختام، بعرض فيديو توضيحي عن فعاليات المنحة خلال الأيام الماضية، وكلمات لممثلي الوفود الشبابية من الدول المشاركة من كازخستان، وكلمة شباب صربيا ثم كلمة وفود غانا، وألقت كلمة الوفد المصري داليا عبدالله.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الدائمة لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والأفريقية والعالمية والتى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة مصر بلد السلام والحضارة، مؤكدًا أن تنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، جاء في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأهمية استدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم، وأن المنحة أتاحت للقيادات الشبابية من مختلف دول العالم؛ الفرصة الجادة في تحقيق التعاون المشترك البناء في مختلف المجالات مما يعكس دور مصر الريادي في العالم وجهودها نحو البناء والتنمية والتعمير، وكذلك الدعم المقدم لمنظومة العمل الشبابية والرياضية إدراكًا لأهمية تمكين الشباب والاستفادة من إسهاماتهم في شتى المجالات.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، وذلك في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأهمية استدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم، وأن المنحة أتاحت للقيادات الشبابية من مختلف دول العالم؛ الفرصة الجادة في تحقيق التعاون المشترك البناء في مختلف المجالات مما يعكس دور مصر الريادي في العالم وجهودها نحو البناء والتنمية والتعمير، لافتًا إلى الرعاية الكريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمنحة، وكذلك الدعم المقدم لمنظومة العمل الشبابية والرياضية إدراكاً لأهمية تمكين الشباب والاستفادة من إسهاماتهم في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ الكثير من الفعاليات والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر استعادت دورها الطبيعى دوليًا وإقليميًا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية، خصوصًا على المستوى الأفريقى، مشيرًا إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُمثل أحد أهم مخرجات الجمهورية المصرية الجديدة والتي تشهد نهضة شاملة في شتى المجالات، وكان للمكون الشبابي منها نصيب وافر، فضلًا عن كون منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة تسير على هدى جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور الشباب في شتى المجالات.

رسالة منحة ناصر للوفود المشاركة:

وأشاد الدكتور أشرف صبحي ببرنامج المنحة طوال فترة انعقادها والتى تم خلالها زيارة الكثير من القلاع الوطنية، والتعرف على مزيد من التاريخ المصري، لافتًا أن منحة ناصر حرصت خلال نسخها الماضية على طرح أبرز القضايا الأفريقية والعالمية على مائدة الحوار وخرجت بالكثير من التوصيات رُفعت بدورها لصانع القرار، وطالب الوزير الشباب المشاركين أن ينقلوا رسالة مصر في الأمن والأمان والسلام إلى بلدانهم وشعوبهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والعودة مرة أخرى إلى الكنانة العامرة للمشاركة في مشروعات ومبادرات ومنح مصر الإقليمية والدولية.

وتوجه وزير الشباب والرياضة، بالشكر لكل من قام بدور في إنجاح منحة ناصر للقيادة الدولية النسخة الرابعة، واختص بالشكر، الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة المركزية للتعليم المدني، وكذا كافة المؤسسات والجهات المعنية التي تعاونت مع الوزارة في الخروج بنسخة ناجحة بكل المقاييس.

كلمة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق:

وقدم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، الشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة لأنه وضع الدبلوماسية العامة تحت هذا المنوال، قائلًا: "أدعي أننا نمارس الدبلوماسية العامة، وتعد نقل صورة بلادنا إلى بعضنا البعض، ولتبني شكبة من الأمان بين العلاقات وبين الشعوب، ووضع صورة إيجابية في ذهن الشباب يكبر بها في مجتمعاتهم، ويمثل بناء لانطباعات إيجابية تساعد ليسود في المجتمع السلام والأمان والاستقرار وثم تسود التنمية، وناشد أن يكون هناك لمثل هذه المنحة في دول أخرى ليكون هناك تبادل في الثقافات والزيارات".



يذكر أن فعاليات المنحة شهدت الكثير من الجلسات الحوارية والنقاشية حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي إطار مختلف التحديات العالمية، وعدد من ورش العمل التفاعلية التى سعت بقوة إلى وجود مبادرات وأفكار ومشروعات مشتركة بين شباب المنحة، بالإضافة إلي عدد من الزيارات العامة للمؤسسات الوطنية وأبرزها ؛ منطقة الأهرامات وسقارة وبانوراما حرب أكتوبر، قناة السويس وأنفاق الإسماعيلية وسيناء الجديدة، مجلسي الشيوخ والنواب، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية، المجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الشرطة.

اختتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية وتبادل الدروع التذكارية للوفود المشاركة والتقاط الصور التذكارية.