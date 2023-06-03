كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن دور مصر المحوري في القارة الإفريقية منذ تولي الرئيس، قائلًا: إن الدور المصري في القارة الإفريقية متعاظم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي ركز على عدد من الملفات المهمة للقارة الإفريقية وهي الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية.

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أنه تم إقامة العديد من الشراكات بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل المشاكل التقليدية والمسائل المستحدثة كأزمة الطاقة والغذاء والمياه والتي كانت نتيجة 3 عوامل وهي التغيرات المناخية، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر كان من ضمن مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27، صندوق الأضرار وهو يتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدًا أن دور مصر محوري في توفير اللقاحات خلال أزمة كورونا وإيصالها لدول القارة وشعوبها وتحديث المؤسسات الصحية وإصلاح القطاع الاقتصادي.

السيسي يدعو إلى سرع تفعيل دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار





ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات".

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وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته، تطلع مصر لقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإسراع نحو اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتفعيل عمل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية واعتماد هيكله الوظيفي، ليتسنى له القيام بالدور المنوط به لاسيما في ظل التحديات التي تموج بها قارتنا.

وقال الرئيس فى كلمته إن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات تحت عنوان "نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا: زيادة التوعية واستدامة السلام"، إنما يسلط الضوء على مدى الاهتمام الذي نوليه جميعاً لهذا الملف الهام، وتأتي تلك النسخة تزامناً مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز جهودنا المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة وعلى رأسها دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام، بما يحول دون الانزلاق في دائرة الصراعات.

وأضاف: "في ذات السياق وإيماناً من مصر بأهمية هذا الملف لدول قارتنا الإفريقية ومحوريته في تعزيز وحماية أمن واستقرار مواطنيها، فقد أوليت - وبصفتي رائداً لملف إعادة الإعمار والتنمية على مستوى القارة - أهمية خاصة للجهود في هذا الصدد، بما في ذلك استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في إطار بنية السلم

والأمن الإفريقية، واتصالاً بالدور الهام المنتظر لهذا المركز في دعم سبل التنمية بدول القارة".

وتابع : "أود في هذا الإطار التأكيد على تطلع مصر لقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإسراع نحو اتخاذ كل الإجراءات الفورية لتفعيل عمل المركز واعتماد هيكله الوظيفي، ليتسنى له القيام بالدور المنوط به لاسيما في ظل التحديات التي تموج بها قارتنا، والتي تستلزم التعامل معها دون إبطاء، ليتزامن ما تقدم مع الجهد الموازي والهام لمراجعة سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية وتطوير أدواتها التنفيذية بما يزيد من فعالية الجهود الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية".

واختتم كلمته قائلا: "أود التأكيد على استمرار مصر في بذل كل الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في دولنا الإفريقية، بالتنسيق مع أشقائي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ودعوتهم في هذا السياق لتضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية في خططهم الاقتصادية اتساقاً مع أهداف أجندة 2063، كما أدعو كل الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز.