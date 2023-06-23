الدين ينظم العلاقات المالية بين الزوجين.. فيديو

يعتبر الإسلام أن الزوج وامرأته شريكين في الحياة، ومسئولين عن الحفاظ على المصلحة المشتركة وتحقيق السعادة والرضا في الحياة الزوجية. ويشجع الإسلام على التعاون والتفاهم بين الزوجين، ويحث على إعطاء حقوق الزوجة والزوج على حد سواء، وتتطلب مسألة أخذ الزوجة من أموال زوجها، التفاهم والاتفاق بين الشريكين.

وقال الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام أباح للزوجة أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه لكن بالمعروف.

وأضح أنه ربما يكون الزوج بخيلا على بيته أولاده ويتعاطي المخدرات فعلى المرأة أن تأخذ ما يكفيها دون زيادة أو نقصان.

وأوضح أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو قرشا واحدا دون علمه إلا لحاجة، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عندما اشتكت أن أبا سفيان رجل شحيح: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

بعض الأزواج يحرمون بيوتهم من أجل شراء المخدرات

من جهتها قالت الدكتورة شيماء علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن بعض الزوجات يعانين من الأزواج مدمني المخدرات الذين يدفعهم مزاجه إلى بيع أثاث البيت لشراء السموم التي يتعاطها، وبعض الأزواج يهملن زوجاتهم ويدخلون في علاقات غير شرعية مع نساء أخريات وبالتالي من حق المرأة في هذه الحالة الأخذ من مال زوجها دون علمه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.