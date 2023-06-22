صحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1847 مواطنًا بمغاغة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية والعلاجية، التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة، واستهداف المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان:

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 19 و20 من يونيو الجاري بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة، حيث تم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.

وذلك من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ181 مترددًا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كرَّم المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها المحافظة، اليوم، بمسرح ديوان عام المحافظة، لتكريم المشاركين في الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحافظة المنيا في مارس 2023.

وأكد القاضي، أن تلك الاحتفالية تأتى في إطار تقدير الدولة لكل جهد يُبذل من أجل تقدم ورفعة الوطن وتكريمًا لجنود وقفوا خلف الصورة المشرفة التي ظهرت بها المحافظة خلال الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحافظة المنيا في مطلع شهر مارس 2023، التي افتتح خلالها عددًا من المشروعات القومية في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.

وأوضح السعيد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا حريصة على المشاركة الفعالة في الإنجازات العملاقة بالمحافظة، ويأتي في مقدمتها النموذج المشرف لأول قرية نموذجية تكتمل فيها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنسبة 100%، وهى قرية «معصرة ملوى»، جنوب المحافظة، تلك المبادرة التي غيّرت وجه الريف المصري وحسنت من نوعية ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقدم السعيد الشكر للعاملين بالشركة على مجهودهم وتفانيهم في العمل لإنهاء مشروعات الميادرة الرئاسية حياه كريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم وسام على صدر كل عامل بالشركة.