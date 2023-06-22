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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية غدًا

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم غدًا الجمعة أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

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وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر"  للتيسير على الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية. 

وتستهدف فكرة التقديم الإلكتروني التخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

ويعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

رابط تقديم الوافدين بالجامعات 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط منصة ادرس في مصر لتقديم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية إلكترونيًا. 

ولتقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2023-2024 اضغط هنا
 

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2023/2024. 

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه السبت الماضي على العمل بنفس قواعد تنسيق الجامعات للعام الماضي لخريجي الثانوية العامة 2023. 

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن القبول بكل كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، بعد إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

وتجرى اختبارات القدرات لجميع الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

والكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هي: التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة". 
 

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