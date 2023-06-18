براءة عامل من تهمة الإتجار في مخدر الآيس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة أحمد قنديل وعبدالله سلام، ببراءة عامل من تهمة الإتجار في مخدر الآيس.

اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا

تعود أحداث الواقعة بتلقى رجال مكافحة المخدرات بقسم شرطة عابدين، معلومات تفيد بقيام عامل بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم تم القبض عليه وتقديمه لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

تجديد حبس متهم بإنهاء حياة والده

وعلى جانب آخر، قرر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، تجديد المتهم بقتل والده بسبب عدم إعطائه نقود لشراء المخدرات 15 يوما على ذمة التحقيق .

وتمكن رجال المباحث من القبض علي عاطل متهم بقتل والده بعد التعدى عليه بآلة حادة علي رأسه، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وقال المتهم إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين والده في يوم الجريمة، تطور الأمر إلى مشاجرة بينهما فضربة بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم "مرديش يديني فلوس عشان بشرب مخدرات".

تلقت غرفة النجدة ، بلاغا يفيد بالعثور علي جثة شخص في حالة تعفن فى المرج، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ووجود آثار ضرب بآلة حادة علي الرأس وتكثيف الجهود تبين أن نجله قام بقتله وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة وسط القاهرة، إحالة عامل لمحكمة الجنايات، تنكر في "زى منقبة" لسرقة الشركة التي كان يعمل بها .

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم) مصابة بجرح قطعى بالرأس وسحجات بالذراعين ، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدى نقاب" ، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدى عليها ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخله ، ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (المبلغ المنوه عنه) كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة ، والنقاب المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.