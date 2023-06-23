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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الـ ATM اليوم الجمعة

صرف معاشات يوليو
صرف معاشات يوليو من ماكينة الـ ATM

 تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الجمعة، فى صرف المعاشات كافة للعملاء من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، وذلك للتسهيل عليهم.

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صرف معاشات يوليو غدًا من بنك ناصر الاجتماعي

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موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 بالسعودية

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موعد صرف معاشات يوليو 2023.. مفاجأة لملايين المصريين

معاشات يوليو: 

 تبدأ من صباح يوم الأحد 25 يونيو الصرف عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في  محافظات الجمهورية كافة، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة لتسهيل عملية صرف المعاشات.

 يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، كى يتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

صرف  المعاشات: 

صرف المعاشات 

  جدير بالذكر أنه كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أكدت أن صرف المعاشات سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك، أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري.

 وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

 

 التحول الرقمي والشمول المالي: 

 شددت على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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