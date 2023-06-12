رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المُستشار الثقافي الليبي

في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بالتواصل الفعال والدائم مع كافة السفارات والملحقيات الثقافية ، وحرصاً على الاهتمام بالطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

إستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إسماعيل الهادي إعبيد المستشار الثقافي للسفارة الليبية بالقاهرة ؛ لمتابعة أحوال الطلبة الليبين الدارسين بالجامعة في مرحلة الدراسات العليا .

وخلال اللقاء - إستعرض الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أوجه التميز لدى الجامعة، وأعرب عن استعداد الجامعة لاستقبال المزيد من الطلاب الليبين في الجامعة، حتى تحقق الجامعة رسالتها في تعزيز التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب العربية.

من جانبه - أشاد " الهادي" بجامعة قناة السويس ، مثمناً عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً أن الهدف من الزيارة فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الملحقية وجامعة قناة السويس واتفق الجانبان على تفعيل كافة سبل التعاون بما يحقق مصلحة الطلاب الوافدين بالجامعة .

فيما رحَّب رئيس الجامعة بالملحق الثقافي، مؤكداً على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة وحرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب الوافدين الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة، وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث، والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة، باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة قناة السويس في بلادهم.

وعبَّر المستشار الثقافي الليبي عن سعادته بزيارة جامعة قناة السويس، مؤكداً على تميز المستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، مُقدماً شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الليبيين الدراسين بها وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

كما تطرق اللقاء - إلى مناقشة أوضاع الطلاب الليبيين والعقبات التي تواجههم داخل الجامعة والخدمات والرعاية المقدمة لهم .

وتناول اللقاء - بحث أحوال الطلاب الليبيين الدراسين بكليات الجامعة والمشكلات التي تواجههم بمرحلة الدراسات العليا، مُثنياً على دعم الجامعة للطلاب الليبيين الدارسين بها.