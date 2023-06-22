الديون المتراكمة أثقلت كاهل الدول الإفريقية الفقيرة .. فيديو

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل العلاقات المصرية الفرنسية، بعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

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وقال إن العلاقات المصرية الفرنسية تتمتع بخصوصية، ووصلت إلى علاقات عسكرية، مضيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بتوفير مقدرات مالية للدول الأكثر هشاشة وفقرا، وهم 22 دولة إفريقية وهذا الأمر يحسب بشدة للرئيس الفرنسي.

وأوضح أن الديون المتراكمة على الدول الفقيرة تثقل كاهلها وتشكل مشكلة كبيرة لهم، مضيفا أن الدور الفرنسي في القارة الإفريقية كبير جدا، لافتا إلى أن فرنسا تشرف على البنوك المركزية لـ 14 دولة إفريقية.

وأشار إلى أن فرنسا عليها دور كبير لتعزيز قدرة الدولة الإفريقية الفقيرة على التعافي من الأضرار الناتجة من الانبعاثات الحرارية والحرب الروسية الأوكرانية.

مشاركة الرئيس السيسي في المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد القمة إذ وألقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر" وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

شارك الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في المائدة المستديرة "طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر"، ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، بالعاصمة الفرنسية باريس.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموًا، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خصوصًا تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.