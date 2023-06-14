السيسي يتفقد مجمع الخدمات التكنولوجية بقرية الأبعادية بالبحيرة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة.

الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه بقرى بدر بالفيوم



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا و توفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية متكاملة وهي امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبع سنوات الماضية والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

كما أكد المحافظ أن البحيرة تٌولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياه كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقرية الخرطوم بمركز بدر إحدى قرى المبادرة والتي تم الانتهاء من تنفيذ عدد 21 مشروع بالقريه بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليونًا و64 ألف جنيه.

وتضمنت الأعمال محطة رفع الصرف الصحي وشبكات ووصلات منزلية خط طرد لمحطة معالجة بدر ورصف طريق الخرطوم ومد شبكة مياه الشرب إلى الجزء الغربي من القرية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة تعليم أساسي وعمل ملعب اكريليك بها و مشروع انشاء ملعب خماسي ومبني إداري لمركز الشباب دور أرضي ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء والإنارة العامة وشراء سيارة جمع قمامة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنازل بالقرية.

كما تفقد سيارة القوى العاملة المتنقلة لتدريب أبناء القرية على الحرف المختلفة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والسيارة مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني من (خياطة وتفصيل – كهرباء - سباكة صحية).

وتابع المحافظ سير عملية التدريب، ومدى الاستفادة التي حققتها عملية التدريب، حيث تم تنفيذ ١٣ دورة تدريبية عبارة عن ١٠ دورات تفصيل وخياطة و٢ سباكة صحية ودورة كهرباء بإجمالي عدد ١٤٤ متدرب بجانب عمل ندوات تثقيفية وذلك خلال ١٠ شهور الماضية.

بالإضافة إلى قرية علي مبارك بمركز ومدينة وادي النطرون حيث تم تنفيذ 12 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و 330 ألف جنيه وقرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر

حيث تضمنت أعمال تطوير تلك القرى تنفيذ 110 مشروع في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي - مياة الشرب - الطرق والكباري الري - الصحة - الطب البيطري - الكهرباء - تدعيم الوحدات المحلية التعليم - وغيرها من القطاعات )، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 385 مليون و 800 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.