إدمان المخدرات والصحة العقلية.. أطباء يحذرون من كارثة

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن إدمان المخدرات يؤثر سلبًا على الصحة العقلية ويسبب عدة مشاكل صحية أبرزها الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب أو القلق، أو الذي يُعرف بالاضطراب المتزامن أو التشخيص المزدوج.

تأثير المخدرات على الصحة العقلية

ووفقًا لما نشره موقع helpguide الطبي، أوضحت الدراسة أن التعامل مع تعاطي المخدرات أو إدمان الكحول والمخدرات لا يحتاج لعلاج جسدى فحسب، بل يُصبح أكثر صعوبة عندما يعاني المدمنون أيضًا من مشاكل الصحة العقلية.

تأثير المخدرات على الصحة العقلية

وتشير الدراسة إلى أنه لكل مشكلة من مشاكل الصحة العقلية وإدمان المخدرات أو الكحول أعراضها الفريدة التي قد تعيق قدرتك على العمل والحفاظ على حياة منزلية مستقرة، والتعامل مع صعوبات الحياة ، والتواصل مع الاخرين.

وتؤثر الاضطرابات المتزامنة أيضًا على بعضها البعض، فعندما لا يتم علاج مشكلة الصحة العقلية، فإن مشكلة تعاطي المخدرات عادة ما تزداد سوءًا، وعندما يزداد تعاطي الكحول أو المخدرات ، تزداد مشكلات الصحة العقلية أيضًا.

وأثبتت الدراسة إلى أن ما يقرب من 50 % من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية حادة يتأثرون بتعاطي المخدرات، في حين أن 37 % من متعاطي الكحول و 53 % من متعاطي المخدرات يعانون أيضًا من مرض عقلي خطير واحد على الأقل، ومن بين جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي، يتعاطى 29 % منهم الكحول أو المخدرات.