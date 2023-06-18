انخفاض نسب تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.. فيديو

كشف مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن انخفاض نسب تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.

وقال إن حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بالعديد من المحافظات، رصدت انخفاض نسبة تعاطي المخدرات الى 0.3% ، بعدما كانت 12% عام 2017.

وأكد أنه يوجد مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يجري إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وجرى تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة مع التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضًا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

فصل سائقين الحافلات الذين يتعاطون المخدرات

وأشار الى انه يجري إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأوضح أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يجري فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.