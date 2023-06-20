أماكن ذبح أضاحي العيد في مجازر القاهرة

قررت محافظة القاهرة فتح جميع المجاز التابعة لها أمام جميع المواطنين الراغبين في إتمام عمليات ذبح الأضاحي مجانا، وحددت أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة القاهرة 2023، وهناك عدد من الأمور التي يجب اتباعها قبل ذبح الأضحية، وفقًا لتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، مثل منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل ذبحه بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتريا تلوث الذبيحة.

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ويجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء عند الذبح، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل، كما أن شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم، ولابد من أن تكون أداة الذبح حادة جدًا، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح.

أماكن ذبح الأضاحي في القاهرة:

مجزر البساتين.

مجزر جيركو.

مجزر السلام.

مجزر الممتاز.

مجزر طرة.

مجزر حلوان.

ومن أجل التأكد من سلامة اللحوم وخلوها من أي أمراض، من المقرر أن تفتح جميع هذه المجازر أبوابها خلال العيد من 7 صباحًا وحتى 9 مساءً مجاناً، وذلك لتشجيع المواطنين على الذبح بالمجازر، وخضوع جميع الاضاحي للكشف البيطري قبل إتمام عمليات الذبح.

ورفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد في المجازر، وقررت إلغاء اجازات العاملين بالمجازر، سواء الأطباء البيطريين أو معاونين أو عمال، كما قررت المحافظة حظر إقامة الشوادر لذبح الأضاحي في الشوارع، لعدم إعاقة حركة المرور، والمحافظة على البيئة.

وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6.22، وهي عبارة عن ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد قبل قراءة القرآن.