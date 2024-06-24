بمحافظات التأمين الصحي الشامل..

تفاصيل تفاصيل الفحوص الطبية لطلاب المدارس ضمن حملة «اطمن على ابنك» للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظات التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل لطلاب المدارس ضمن حملة «اطمن على ابنك» للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظات التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق حملة اطمن على ابنك للعام الدراسي 2024/2025، للكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لبداية كل مرحلة تعليمية ، وذلك بكافة المدارس سواء العام أو الأزهري أو الفني، أو المدارس الرياضية، وذلك بمحافظات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشفت الهيئة عن الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها لطلاب المدارس ضمن حملة (اطمن على ابنك)، التي أطلقتها الهيئة للاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمراحل رياض الأطفال Kg1 والمتقدمين للصف الأول الابتدائى والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادى والأول الثانوي، وذلك بمحافظات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»

وأوضح بيان الهيئة، أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، بصرية، سمعية، أسنان، وتحاليل شاملة صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى والتي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب ومستواهم العقلي والبدني والفكري.

وأشارت الهيئة، إلى أهمية الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكري، والتي تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد، وهو ما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.





ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن حملة "اطمن على ابنك" للكشف الطبي على أطفال المدارس للعام الدراسي 2024/2025، تستهدف إجراء الفحوصات لأكثر من 250 ألف طالب بمختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية بالمحافظات الأربع «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء».

لافتًا إلى أن حملة اطمن على ابنك تستهدف في محافظة بورسعيد الكشف الطبي على ما يقرب من 46ألف طالب وطالبة، بينما تستهدف في محافظة الأقصر أكثر من 98 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة، فيما تستهدف بمحافظة الإسماعيلية إجراء الفحوصات الطبية السالف ذكرها لـ 95 ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن أكثر من 12ألف طالب وطالبة بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، تأتي الحملة تكاملًا واتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة، والتي شملت مبادرات (القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة)، مؤكدًا سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوازي مع تلك المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، حول ضرورة اتباع أنماط حياة صحية بما فيها التغذية الصحية السليمة للأطفال، لحماية الأطفال من الإصابة بأي أمراض محتملة.

لافتًا إلى تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشِف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس، إلى المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظات الثلاث سالفة الذكر ، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسجيل البيانات الخاصة ونتائج الفحوصات الطبية لهؤلاء الطلاب في السجلات الطبية الإلكترونية لهم حسب الطريقة المتبعة وفقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل مستمر من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات الأربع سالفة الذكر.